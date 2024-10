Haseloff mahnt während Halle-Gedenkfeier: Antisemitismus darf "keinen Raum finden"

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (70, CDU) fordert mehr Haltung gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Zum fünften Jahrestag des antisemitischen Anschlags von Halle (Saale) hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) an die Opfer erinnert.

"Wir denken an die beiden brutal ermordeten Menschen. Wir denken an all diejenigen, die an diesem Tag verletzt wurden, die traumatische Erfahrungen erleiden mussten", erklärte der CDU-Politiker.

"Gedenken bedeutet auch Verantwortung: Sei es in Schulen, in sozialen Medien oder im öffentlichen Diskurs, wir müssen überall klar dafür eintreten, dass Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus keinen Raum finden."

Haseloff zeigte sich entsetzt über den Anstieg antisemitischer Hetze in Deutschland. "All das dürfen wir nicht hinnehmen. Ziehen wir gemeinsam Grenzen, widersprechen wir, klar und laut", mahnte der Ministerpräsident.

Am 9. Oktober 2019 hatte ein Rechtsextremist versucht, die Synagoge in Halle zu stürmen, als dort die Feierlichkeiten zu Jom Kippur stattfanden. Als er an der gesicherten Tür der Synagoge scheiterte, erschoss er eine Passantin auf der Straße und stürmte einen Imbiss in der Nähe, wo er einen 20-jährigen Mann tötete.