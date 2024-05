Ricarda Lang kuschelt sich ins Abseits: Das steckt dahinter

Berlin - Grünen -Chefin Ricarda Lang (30) und ihr Verlobter Florian Wilsch (31) schweben auf Wolke sieben - und alle sollen es sehen. Doch ein Detail bringt das Netz nun in Wallung. Der Grund: Doppelmoral!

Ricarda Lang (30) und Florian Wilsch (31) sind seit März vergangenen Jahres verlobt. © Screenshot/Instagram/ricardalang

Das war passiert: Auf Instagram und X (ehemals Twitter) veröffentlichte die Politikerin ein Foto, das sie mit ihrem Liebsten zeigt. Darauf zu sehen: Sie sitzen zusammen in einem Bahnabteil, beide haben die Augen geschlossen und Lang legt ihren Kopf auf die Schulter ihres Verlobten.

Zu dem Schnappschuss schrieb die 30-Jährige: "Kurz mal Kraft tanken zwischen vollen Tagen auf Wahlkampftour." Auf Instagram ergänzte sie zudem: "Egal ob zu Hause oder im Zug, Hauptsache neben dir." Dazu verlinkte die Grünen-Chefin ihren Florian und stellte dazu ein rotes Herz-Emoji.

So weit, so normal.

Bei vielen Usern kam das innige Foto super an und sie gerieten demnach ins Schwärmen. "Was für ein schönes Bild", so der grundsätzliche Tenor im Kommentarbereich.

Damit machte Lang aber nicht die Rechnung mit den Dynamiken in den sozialen Medien.

Denn: Wo viel Lob ist, kommt auch der Netz-Hass nicht zu knapp. So stieß das Bild nicht bei allen auf Gegenliebe, sondern auch übel auf - und zwar aus zwei Gründen erhitzten sich die Gemüter.