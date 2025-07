Heidi Klums Vater stichelt weiter gegen Ricarda Lang: "Grüne haben sich sehr oft gehäutet"

Berlin/Bayern - In Königsblau strahlte Grünen-Politikerin Ricarda Lang (31) auf dem roten Teppich der Bayreuther Festspiele mit ihrer neuen Frisur, die einen Zoff zwischen ihr und Heidi Klums Vater entbrennen ließ. Dieser geht nun mit einem Video in die nächste Runde.

Auf seiner Internetseite hatet der 79-Jährige in einem auf YouTube veröffentlichten Video weiter gegen die Ex-Grünen-Chefin und veröffentlichte am Freitag ein Video, das ihn auf einem Stein sitzend vor einem Jeep zeigt. "Die Grünen haben sich natürlich sehr oft gehäutet", beginnt der Klum-Vater seinen Hass-Monolog.

Die Bundestagsabgeordnete postete als selbsternannte Humorbeauftragte der Grünen auf Instagram ein Foto des Musiktheaterfestivals, das am Freitag in Bayern in Anwesenheit von zahlreichen Politikern und Promis stattfand.

Der Vater von Topmodel Heidi (52), Günther Klum (79), veröffentlichte ein Video, das sich gegen die Grünen, insbesondere Ricarda Lang richtet. © Harald Tittel/dpa

"Mich hat sie als Steigbügelhalter auserkoren", so der 79-Jährige und erläutert in dem Video, was er mit seinem Kommentar zu ihrer Frisur "Nützt auch nichts" meinte.

"Sie ist überhaupt nicht geeignet, die Grünen zu führen", sagt Heidis Vater, der scheinbar nicht mitbekommen hat, dass Ricarda Lang seit November 2024 nicht mehr Partei-Chefin ist.

Im Richard-Wagner-Festspielhaus erschien die ehemalige Grünen-Chefin, die dem 79-Jährigen mit den Worten "Get a life, Günther" den Laufpass gab, in einem figurbetonten, bodenlangen Kleid in royalem Königsblau mit einem asymmetrischen Schnitt. Dazu trug sie goldene Sneaker und ist auf dem Foto zu sehen, wie sie passende goldene Absatzschuhe mit Riemchen in der Hand hält.

Dass die 31-Jährige an Gewicht verloren hat, war nicht zu übersehen. Selbst sagte Ricarda Lang dem "Zeit Magazin" gegenüber, dass sie das Abnehmen bereits seit letztem Frühjahr geplant und hart erarbeitet habe, wie sie ihren 196.000 Followern auf Instagram zeigt.