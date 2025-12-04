Ricarda Lang total verändert: So sieht die Ex-Grünen-Chefin wieder aus

Berlin - Ricarda Lang (31) kehrt zu ihren Wurzeln zurück - allerdings frisurtechnisch, nicht politisch. Die frühere Grünen-Chefin trägt nach zehn Jahren Langhaarschnitt wieder einen Pony.

Damals und heute: Zwischen den beiden Pony-Fotos von Ricarda Lang (31) liegen zehn Jahre. © Screenshot/Instagram/ricardalang (Bildmontage)

Und so kam's zum Griff zur Schere: Vor rund drei Wochen veranstaltete Lang auf Instagram eine haarige Werkschau und teilte Throwback-Bilder. Darunter war auch ein Schnappschuss aus dem Jahr 2015. Da war sie 21, studierte Jura und war bereits Beisitzerin im Bundesvorstand der Grünen - und trug einen Pony.

Dazu fragte Lang: "Was sagt ihr: zurück zum Pony?" Die User hatten eine klare Meinung zu der Frise, sparten nicht mit Lob und überschlugen sich mit Kommentaren.

Das Abstimmungsergebnis war eindeutig: Ihre Web-Anhänger wollten die Kurzhaarfrisur zurück.

Die Ex-Grünen-Chefin ließ sich nicht lange bitten und machte Ernst: "Ihr wollt es, ihr bekommt es", kommentierte die 31-Jährige ihre alte, neue Frise und ergänzte: "Das Internet hat gesprochen: zurück zum Pony."

Wie erwartet, kam der Look bei der Netzgemeinde an und sie überschüttete Lang mit Komplimenten.