Ricarda Lang wünscht sich Kinder: "Etwas, was ich unbedingt machen will"

Berlin - Für Ricarda Lang (31) hat nach ihrem Rücktritt als Grünen-Chefin im November 2024 eine neue Lebensphase begonnen. Im Sommer feierte sie ihren ersten Hochzeitstag mit ihrem Mann, dem Mathematiker Florian Wilsch (32). Spielen Kinder in ihren Plänen für die nähere Zukunft eine Rolle?

Ricarda Lang (31) kann sich gut vorstellen, in den nächsten Jahren Mama zu werden. © Christoph Soeder/dpa

"Ja, auf jeden Fall", erklärte Lang im Interview mit Bild. "Es gibt jetzt keine ganz konkreten Vorhaben, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall irgendwann Mutter werden will."

Die 31-Jährige schilderte, wie sehr sie sich vom Familienglück ihrer Freundinnen berühren lässt. "Ich erlebe das jetzt gerade bei Freundinnen von mir, ich erlebe es bei meinen Cousinen, das ist so wunderschön", so Lang in dem Boulevardblatt.

Besonders ihre beste Freundin habe sie inspiriert: "Meine beste Freundin hat eine anderthalbjährige Tochter, die ist ein paar Tage vor meiner Hochzeit geboren worden. Die Mini-Version von Menschen, die du liebst, aufwachsen zu sehen, das lässt mir schon das Herz aufgehen."

Das sei für sie ein Moment gewesen, in dem sie gedacht habe, "das ist auch etwas, was ich unbedingt machen will". Dieser Wunsch treibt die Politikerin offenbar schon eine Weile um.

Auch ihre familiäre Prägung spielt eine Rolle. Die Verbindung zu ihrer alleinerziehenden Mutter sei eng, aber nicht immer einfach gewesen, berichtete Lang.