Ricarda Lang bezieht bei Maischberger Stellung: "Dafür gibt es keine Toleranz"

Ricarda Lang (30, Bündnis 90/Die Grünen) übte deutliche Kritik an den Protesten gegen ihre Partei. © Kay Nietfeld/dpa

"Ich hätte mir das, was wir im Moment erleben, vor ein paar Monaten noch nicht vorstellen können", sagte Ricarda Lang in der maischberger-Talkshow vom 6. März und bezog sich damit auf die Unruhen in Biberach und Schorndorf.

Am politischen Aschermittwoch hatten Dutzende Störer, darunter auch Landwirte, die Grünen-Chefin bedrängt und an der Abreise gehindert. Lang wurde ausgepfiffen und unter anderem mit "Hau ab"- und "Pfui"-Rufen belegt.

Als Politikerin müsse man zwar raue Umgangstöne aushalten können, jedoch seien in Biberach Grenzen überschritten worden, sagte Lang. "Dafür gibt es kein Verständnis, keine Toleranz und keine Akzeptanz."

Die 30-Jährige betonte, dass sie selbst aus einer ländlichen Region komme und viele Bauern als konservative, aber "grundanständige Leute" wahrnehme.

An die übrigen Landwirte appellierte sie: "Lasst euch nicht instrumentalisieren."