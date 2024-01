04.01.2024 21:05 2.731 Bauern blockieren Fähre mit Robert Habeck an Bord und wollen sie stürmen

Hunderte Landwirte haben sich am Donnerstag Robert Habeck (54, Grüne) in Schlüttsiel (Nordfriesland) in den Weg gestellt und seine Fähre blockiert.

Von Oliver Wunder

Nordfriesland - Hunderte Landwirte haben sich am Donnerstag Robert Habeck (54, Grüne) in Nordfriesland in den Weg gestellt. Es kam zu tumultartigen Szenen. Robert Habeck (54, Grüne) bekam den Frust der Landwirte zu spüren. © Kay Nietfeld/dpa Wie die Husumer Nachrichten berichteten, sollte der Vize-Kanzler am späten Nachmittag mit einer Fähre am Hafen in Schlüttsiel ankommen. Der grüne Spitzenpolitiker war zuvor auf Hallig Hooge im Urlaub. Die Rückreise sollte ihm vermiest werden. In Schlüttsiel warteten bereits hunderte Landwirte und blockierten den Anleger offenbar aus Frust über die geplanten Kürzungen der Ampel-Koalition im Agrarbereich. Die Fähre konnte deswegen nicht anlegen. Der Wirtschaftsminister machte den Demonstranten ein Angebot, dass drei von ihnen zum Gespräch an Bord kommen dürfen. Doch darauf ließen sich die Bauern nicht ein, die sich anscheinend via Facebookgruppen nur wenige Stunden vor dem Protest organisiert hatten. Robert Habeck Stille statt Inbrunst im Deutschen Bundestag: Deshalb sang Habeck die Nationalhymne nicht mit Habeck selbst durfte auf Anweisungen seines Sicherheitsspersonals nicht von der Fähre und mit den Landwirten reden. Die Sicherheitslage habe das laut einer Sprecherin nicht zugelassen. Die Fähre legte daraufhin wieder ab. Rund 30 Menschen versuchten daraufhin, das Schiff zu stürmen. Die Polizei konnte sie davon abhalten. Die Tumult-Szene ist auf Videos festgehalten, die in den Sozialen Netzwerken geteilt wurden. Wohin Habecks Fähre fuhr, ist nicht bekannt. Erstmeldung: 20.53 Uhr. Aktualisiert: 21.05 Uhr.

