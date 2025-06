Habeck folgt Baerbock in die USA: Das wird sein neuer Job

Berlin/Berkeley - Der ehemalige Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (55, Grüne) hat offenbar einen neuen Job in den USA .

Ex-Vizekanzler Robert Habeck (55, Grüne) sagt Deutschland adé. (Archivfoto) © Hannes P. Albert/dpa

Der Grünen-Politiker soll künftig als Gastdozent an der renommierten Berkeley-Universität im Bundesstaat Kalifornien tätig sein, berichtete der Focus am Freitag.

Nach Ex-Außenministerin Annalena Baerbock (44, Grüne), die inzwischen als Präsidentin der UN in New York arbeitet, wäre Habeck damit der zweite hochrangige Minister der gescheiterten Ampel-Koalition, der in den Vereinigten Staaten eine neue Herausforderung sucht.

Dem Bericht zufolge soll Habeck an seinem neuen Arbeitsplatz gemeinsam mit einer bereits dort lehrenden Ökonomieprofessorin aus Deutschland eine Vorlesung zum Thema "Krisen" halten. Angesichts seiner von Wirtschafts- und Energiekrise überschatteten Amtszeit dürfte der 55-Jährige den Studenten sicherlich viel zu erzählen haben.

Habeck sprach bisher noch nicht öffentlich über seinen Jobwechsel. Er sitzt vorerst weiterhin im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags.