Dieser Küchentisch überzeugt Habeck: "Ist ganz cool, wenn ich das sagen darf"

Kanzlerkandidat Robert Habeck (55, Grüne) spricht in einem neuen Videoformat über die Anliegen der Bürger. © Michael Kappeler/dpa

Auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte der Grünen-Politiker am Sonntag ein neues Video mit dem Titel "Gespräch am Küchentisch".

Der Beitrag hält, was er verspricht: Habeck sitzt mit seiner Gesprächspartnerin, der Erzieherin Isabell, am Küchentisch und redet mit ihr über ihre Sorgen und Anliegen.

Mit Kamerateam betritt der amtierende Wirtschaftsminister die Wohnung der blonden Frau, streichelt ihren "etwas älteren" Hund und bricht das Eis mit einem Witz: "Graue Haare, alter Dackel. So wie ich auf dem Kopf."

Auch für den Küchentisch von Isabell hat der Spitzenpolitiker lobende Worte im Gepäck: "Der ist ganz cool, wenn ich das sagen darf." Isabell stimmt ihm zu.

Anschließend erklärt die Frau, warum sie an diesem Format teilnimmt. Sie sei "sauer auf die Umstände" gewesen, als sie in der Kita wieder mal allein viele Kinder habe betreuen müssen. Sie betonte, dass es trauriger "Alltag" sei, dass auf einen Erzieher gut 20 Kinder kommen würden: "Das ist nicht machbar." Habeck versucht sich in die Lage von Isabell hineinzuversetzen und vergleicht die stressige Situation in der Kita mit den Kindergeburtstagen seiner Sprösslinge.