Werbung ohne Genehmigung: Kunsthalle geht gegen Aktion der Grünen vor

So wohl auch in Hamburg. Ein Bild von der Projektion ist auch immer noch auf der Instagram -Seite der Hamburger Grünen zu finden. Katharina Fegebank (47), Spitzenkandidatin der Grünen für die bevorstehende Bürgerschaftswahl in Hamburg , teilte den Post auch auf ihrem Kanal. Ebenso Senator Anjes Tjarks (43).

Die Grünen hatten jedoch zum Start ihrer Wahlkampfkampagne angekündigt, das Motiv "Bündniskanzler" nicht nur auf die Parteizentrale in Berlin, sondern auch auf Fassaden in verschiedenen deutschen Großstädten zu projizieren.

Mithilfe eines Beamers wurden sowohl in München als auch in Hamburg aus einem Auto heraus ein Wahlplakat mit einem ernst blickenden Habeck und darunter den Worten "Bündniskanzler. Ein Mensch. Ein Wort" auf das Siegestor beziehungsweise die Hamburger Kunsthalle projiziert.

Ebenfalls am 3. Januar wurde das gleiche Wahl-Plakat auf das Siegestor in München projiziert. © Konstantin Weddige/dpa

Während die Kommentare unter dem Grünen-Post die Aktion weitestgehend unterstützen, zeigte sich die Hamburger CDU empört und wandte sich mit einer Anfrage an den rot-grünen Senat.

Dieser ließ in einem Statement verlauten: "Die Freie und Hansestadt Hamburg stellt keine öffentlichen Gebäude für Wahlwerbung zur Verfügung, da sie dem Neutralitätsgebot verpflichtet ist. Die Wahlwerbung war nicht mit den zuständigen Behörden [...] abgestimmt."

Wie die Hamburger Kunsthalle gegenüber TAG24 erklärte, wurde auch diese im Vorfeld nicht über die Aktion informiert.

"Entsprechend hat es keine Zustimmung [...] gegeben", so Pressesprecherin Mira Forte, die bestätigte, dass die Kunsthalle gegen die Aktion vorgehen werde. "So, wie wir auch in der Vergangenheit gegen kommerzielle Guerilla-Marketing-Aktionen an der Hamburger Kunsthalle vorgegangen sind."

Als Guerilla-Marketing wird eine unkonventionelle Marketingstrategie bezeichnet, die mit kreativen, oft überraschenden und kostengünstigen Aktionen eine hohe Aufmerksamkeit erzeugen soll.