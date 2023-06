Berlin/Köln/Jena - Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht (53) bleibt unbequem und in ihrer kritischen Haltung unbeugsam. Das demonstrierte die aus Thüringen stammende Bundestagsabgeordnete einmal mehr in Formaten der Öffentlich-Rechtlichen.

Die Linke-Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht (53) meint, der Krieg in der Ukraine sei "eine Auseinandersetzung zwischen Russland und den USA". (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

Mit ihrer klaren Kante polarisierte Wagenknecht am Mittwoch unter anderem im ARD-Talk bei "Maischberger". So kritisierte sie die Haltung vieler, die sofort Russland für die Sprengung der Nordstream-Pipelines verantwortlich machen. Zuletzt verdichteten sich eher die Hinweise, dass die Spur in Richtung Ukraine führt, heißt es in einem Beitrag der Öffentlich-Rechtlichen mit mehreren Autoren. Sogar die Bundesregierung soll den Angaben nach offenbar von den Anschlagsplänen gewusst haben.

Wagenknecht frage sich da "natürlich" schon, wie sie darstellt. "Ich meine, Deutschland gibt Milliarden dafür aus, die Ukraine zu unterstützen - mit Waffen, mit Geld. Wir finanzieren den halben Haushalt. Als sozusagen nette Gegenleistung sprengen sie einen wesentlichen Teil unserer Infrastruktur." Eine Aussage, die unglücklich wirkt, da sie so formuliert ist, als ob zu hundert Prozent klar ist, dass die Täter ukrainischer Herkunft sind.

Von Maischberger darauf angesprochen, verweist die Linke-Politikerin auf Medienberichte. Zudem relativiert sie in diesem Zusammenhang unter anderem mit dem Wörtchen "wohl". Im gleichen Atemzug stellt sie klar: "Ich kenne nur das, was ich lese. Aber es hat keiner dementiert. Insofern scheint das so zu sein."

In einer Sache dürfte man Wagenknecht allerdings wohl beipflichten: Wenn dem so sein sollte, dass der Anschlag auf diese kritische Infrastruktur, die Deutschland mit Gas versorgen sollte, auf Täter mit ukrainischer Herkunft zurückzuführen ist, dann müssten definitiv gewisse Fragen gestellt - und auch beantwortet werden. Insbesondere, wenn die Bundesregierung tatsächlich Kenntnis von Anschlagsplänen gehabt habe.