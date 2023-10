Umfrage-Hammer: Wagenknecht-Partei auf Anhieb bei 23 Prozent in Sachsen!

Dresden/Berlin - Schock-Umfrage für Sachsen-MP Michael Kretschmer (48, CDU): Erst am Montag räumte Linken-Ikone Sahra Wagenknecht (54) die Gerüchteküche um ihre Partei auf - und macht Ernst. Der neu gegründete Verein " Bündnis Sahra Wagenknecht " (BSW) bereitet zur Stunde die Gründung für Januar 2024 vor. Die freut sich schon jetzt über allerhand Zuspruch - und dürfte vor allem der Sachsen-CDU Sorgen bereiten.

Unverändert davor: die AfD mit 32 Prozent. Und das, obwohl sich viele erhofften, eine Wagenknecht-Partei könnte die in Teilen rechtsextreme AfD spalten. Dahinter reihen sich CDU (18), Grüne (8) und SPD (7) ein. Linke und FDP würden es zumindest nicht mit Sachsen-Stimmen in den Bundestag schaffen.

Spannend: der Blick nach Sachsen. Denn hierzulande stehen nächstes Jahr Landtagswahlen an. Fast jeder vierte Sachse (23 Prozent) würde bei der aktuellen Bundestagswahl-Umfrage am Sonntag BSW wählen.

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme BSW auf 13 Prozent der Wählerstimmen. Damit würden es Wagenknecht und Gefolgschaft aus dem Stand auf Platz vier schaffen.

Dürfte demnächst ins Schwitzen kommen: Sachsen-MP Michael Kretschmer (48, CDU). © Matthias Rietschel/dpa

Auch wenn sich diese Umfrage nicht 1:1 auf mögliche Landtagswahl-Ergebnisse übertragen lässt: Es ist ein Weckruf für Kretschmers CDU! Bei einer letzten Sachsen-Umfrage im August kam die im Schnitt noch auf 30,6 Prozent - die AfD auf 33,4.

Wagenknecht nutzte ihr Oberwasser direkt: In einem Interview mit Zeit zeigte sich die Ex-Linke offen für eine Koalition aus CDU und BSW. "Im Zweifel ist das vielleicht besser, als wenn Kretschmer mit der AfD regiert", sagte die 54-Jährige. Die CDU wollte sich auf TAG24-Nachfrage nicht dazu äußern.

Ob BSW in Sachsen auf dem Wahlzettel steht, ist noch ungewiss. Der neu gegründete Verein bereitet aktuell die Parteigründung vor. Diese will zur Europawahl antreten.

Und je nachdem, wie weit man im Aufbau der Parteistrukturen kommt, auch bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im nächsten Jahr. Laut Sabine Zimmermann (62), langjährige Zwickauer Bundestagsabgeordnete der Linken, trete BSW gesichert in Sachsen an.

Auch Zimmermann trat am Montag aus den Linken aus.