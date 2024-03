Wagenknecht kritisiert Ramelow für Billiglöhne in Thüringen

Ex-Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht (54, BSW) hat Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (68, Linke) für die Lohnentwicklung in seinem Bundesland kritisiert. (Archivbild) © Britta Pedersen/dpa

"221.000 Arbeitnehmer in Thüringen verdienen unter 14 Euro in der Stunde. Mehr als jeder Vierte. Viele haben sogar weniger als 13 Euro. Thüringen hat damit den zweitgrößten Niedriglohnsektor Deutschlands", erklärte Wagenknecht in Berlin. "Nach zehn Jahren Bodo Ramelow als Ministerpräsident sind das enttäuschende Zahlen. Ramelow ist kein Landesvater der Arbeiter."

Sie berief sich dabei auf Angaben des Statistischen Bundesamtes auf eine Anfrage, die sie im Bundestag gestellt hatte. Wagenknecht hat nach ihrem Austritt aus der Linken in diesem Jahr die Partei Bündnis Sahra Wagenknecht gegründet, die auch bei der Landtagswahl in Thüringen im September antreten will.

Aus Thüringen sei in den vergangenen Jahren "viel zu wenig Druck für bessere Löhne" gekommen. "Das wichtige Lohnabstandsgebot wird eklatant verletzt, wenn so viele unter 14 Euro bleiben". Niedriglöhne würden das Arbeitskräfteproblem befördern und die Gesellschaft belasten, erklärte Wagenknecht.

"Wir brauchen einen Mindestlohn von mindestens 14 Euro." Damit könnten auch die Steuer- und Beitragszahler in Thüringen entlastet werden. Der Mindestlohn in Deutschland war zu Jahresbeginn auf 12,41 Euro erhöht worden.