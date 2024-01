Kretschmann warnt vor naivem Umgang mit AfD

Stuttgart - Die demokratischen Parteien müssen nach Worten von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (75, Grüne ) stärker in die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Positionen der AfD gehen.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (75, Grüne) hat eine klare Vorstellung, was den Umgang mit der AfD betrifft. © Bernd Weißbrod/dpa

Vieles, was deren Vertreter sagten, könne Demokraten nur empören, sagte der Grünen-Politiker am heutigen Dienstag in Stuttgart.

Aber: "Es hat sich gezeigt, dass das nicht reicht." Man müsse die AfD stellen.

Die Politik müsse mit den potenziellen Anhängern der Partei ins Gespräch kommen.

Wenn Tabus gebrochen würden, seien es keine Tabus mehr, so Kretschmann.