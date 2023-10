Sonntag der Entscheidungen: Bayern und Hessen wählen neuen Landtag

Bayern/Wiesbaden - Es ist Wahlwochenende in Bayern und Hessen. Am morgigen Sonntag sind die Einwohner beider Bundesländer dazu aufgerufen, neu über die Zusammensetzung ihrer Landtage zu entscheiden. Während in München der Fokus klar auf Amtsinhaber Markus Söder (56, CSU) und seinem in die Kritik geratenen Vize Hubert Aiwanger (52, Freie Wähler) liegt, ringt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (53, SPD) in Wiesbaden um ihre politische Zukunft.