Spott-Gedicht im Auswärtigen Amt: Baerbock und Habeck als "Barbie und Ken"
Berlin - In einem Mitarbeitermagazin der Behörde werden die frühere Außenministerin Annalena Baerbock (45) und der damalige Vizekanzler Robert Habeck (56) durch den Kakao gezogen.
Wie die Bild berichtet, erschien im Januar ein satirischer Text mit dem Titel "Ken & Barbie" im internen Magazin "InternAA". Namen fallen nicht, doch die Anspielungen sind eindeutig. Zeilen wie "Heizung aus, Pullover an" zielen klar auf die Energiepolitik der Ampel-Zeit.
Baerbocks Außenpolitik wird mit den Worten verspottet: "Die Außenwelten, feministisch gedacht, die Welt zu retten – doch nicht jeder hat gelacht." Über Habeck heißt es: "Hochglanzreden, ohne Geschick, hatten die Menschen nicht mehr im Blick."
Nach "Spiegel"-Recherchen stammt das Gedicht von dem deutschen Diplomaten Siegfried Geilhausen aus dem rumänischen Konsulat in Temeswar.
Der Verfasser empfiehlt, den Text "mit karnevalistischem Ernst" zu lesen.
Union nennt Schmähgedicht "unmöglich"
Doch der Spaß kam intern offenbar nicht überall gut an. Wie die Bild weiter bekannt gibt, wurde das Gedicht inzwischen entfernt. Auf einer Abteilungskonferenz fiel demnach die Entscheidung zur Löschung, zusätzlich verschickte die Gleichstellungsbeauftragte einen internen Hausticker zu dem Vorfall.
Auch politisch schlägt der Vorgang Wellen. Aus außenpolitischen Kreisen der Union heißt es, das Gedicht sei in einer Publikation des Auswärtigen Amts "schon deshalb unmöglich", weil es Baerbock als Johann Wadephuls (62, CDU) Amtsvorgängerin persönlich abwertet.
Das Ministerium äußerte sich bisher zurückhaltend. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es lediglich, die Redaktion der "InternAA" entscheide unabhängig über Inhalte.
Baerbock hatte im September ihr Ministeramt niedergelegt und ist inzwischen Präsidentin der UN-Vollversammlung. Habeck zog sich ebenfalls aus der Politik zurück, gab sein Bundestagsmandat ab und arbeitet heute für ein Forschungsinstitut in Dänemark.
Titelfoto: Kay Nietfeld/dpa