Spott-Gedicht im Auswärtigen Amt: Baerbock und Habeck als "Barbie und Ken"

Berlin - In einem Mitarbeitermagazin der Behörde werden die frühere Außenministerin Annalena Baerbock (45) und der damalige Vizekanzler Robert Habeck (56) durch den Kakao gezogen.

Die Ex-Grünen-Politiker Annalena Baerbock (45) und Robert Habeck (56) kommen in dem Gedicht nicht gut weg. (Archivfoto) © Kay Nietfeld/dpa

Wie die Bild berichtet, erschien im Januar ein satirischer Text mit dem Titel "Ken & Barbie" im internen Magazin "InternAA". Namen fallen nicht, doch die Anspielungen sind eindeutig. Zeilen wie "Heizung aus, Pullover an" zielen klar auf die Energiepolitik der Ampel-Zeit.

Baerbocks Außenpolitik wird mit den Worten verspottet: "Die Außenwelten, feministisch gedacht, die Welt zu retten – doch nicht jeder hat gelacht." Über Habeck heißt es: "Hochglanzreden, ohne Geschick, hatten die Menschen nicht mehr im Blick."

Nach "Spiegel"-Recherchen stammt das Gedicht von dem deutschen Diplomaten Siegfried Geilhausen aus dem rumänischen Konsulat in Temeswar.

Der Verfasser empfiehlt, den Text "mit karnevalistischem Ernst" zu lesen.