Treffen der Ost-Ministerpräsidenten: Bundeskanzler Scholz auf Stippvisite in Chemnitz

Chemnitz - Ein Hauch von den Grenzen der alten DDR wehte am Donnerstag durch Chemnitz. In der Event- und Kongresslokalität KRAFTVERKEHR trafen sich die Regierungs-Chefs der ostdeutschen Bundesländer und von Berlin zu gemeinsamen Gesprächen. Als Stargast schaute am Nachmittag auch Bundeskanzler Olaf Scholz (64, SPD) in der Stadt der Moderne vorbei.