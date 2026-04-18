Umfrage-Hammer: So groß war Abstand zwischen AfD und Union noch nie

Berlin - Die Unzufriedenheit im Land spiegelt sich offensichtlich immer stärker auch in den Umfragen wider. Nun konnte die AfD ihren Vorsprung weiter ausbauen.

Die AfD kann im INSA-Sonntagstrend zulegen und die Union damit stärker auf Abstand halten. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Laut neuestem INSA-Sonntagstrend im Auftrag der BILD kommt die Partei auf 27 Prozent (+1), während CDU/CSU nur 24 Prozent (-1) schaffen. Der Abstand zwischen AfD und Union ist damit so groß wie noch nie in einer solchen Erhebung.

Ebenfalls ist es für die Regierungsfraktion der schlechteste Wert seit Anfang Januar. Dieser entspricht dem Niveau der Bundestagswahl 2021.

Bei SPD und Grünen zeigt sich dagegen keine Bewegung. Sie liegen bei 14 beziehungsweise 13 Prozent. Die Linkspartei kann sich um einen Punkt auf 11 Prozent steigern. Dafür verliert das BSW, landet bei nur noch drei Prozent (-1).

Das Bündnis würde somit ebenfalls wie die FDP (unverändert 3 Prozent) den Einzug in den Bundestag verpassen.

Der Blick auf die Umfrageergebnisse zeigt, dass sowohl Schwarz-Rot als auch eine mögliche rot-grün-rote Koalition derzeit keine parlamentarische Mehrheit besitzen würden.