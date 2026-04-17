Schwarz-Rot im Tief: AfD laut ZDF-Politbarometer erstmals stärkste Kraft im Bund

Mainz - Erstmals liegt bei einer Umfrage zum ZDF-Politbarometer die AfD als stärkste Kraft vor der Union. Grund hierfür ist vor allem die schwindende Zustimmung für die Regierung aus CDU / CSU und SPD .

Union und SPD verlieren bei der Umfrage zum neuen ZDF-Politbarometer jeweils einen Prozentpunkt. Die AfD bleibt unverändert bei 26 Prozent und wird damit erstmals stärkste Kraft. © ZDF/Forschungsgruppe Wahlen

So verlieren Union und SPD im Vergleich zur vorigen Umfrage vor drei Wochen jeweils einen Prozentpunkt. Wäre bereits am kommenden Sonntag die nächste Bundestagswahl, so kämen CDU/CSU auf 25 Prozent. Die SPD läge nur noch bei 12 Prozent, dem bisherigen Tiefstwert der Sozialdemokraten.

Dagegen bliebe die AfD unverändert bei 26 Prozent, also einen Prozentpunkt vor der Union. Bündnis 90/Die Grünen verlören leicht und erhielten 14 Prozent (minus 1), während Die Linke leicht zulegen und auf 11 Prozent (plus 1) kommen würde.

Die FDP würde es nach längerer Zeit wieder einmal auf 3 Prozent schaffen. Alle anderen Parteien erhielten gemeinsam 9 Prozent, wobei keine auf mindestens 3 Prozent käme.

Wie schon bei den Umfragen in den vergangenen Wochen hätte Schwarz-Rot somit keine parlamentarische Mehrheit mehr.