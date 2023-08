Unsere arme Wirtschaft: Staatliche Subventionen für Profit-Geilheit!

Berlin - Wieder neigt sich eine Woche dem Ende zu und mit ihr treten reihenweise politische Ereignisse ihren Weg in die Vergessenheit an. In diesem Wochenrückblick lässt TAG24 -Redakteur Malte Kurtz (28) die politischen Highlights Revue passieren und betrachtet die Entwicklungen in Deutschland sowohl kritisch als auch mit einem Augenzwinkern.

Die Politik gibt ihr Geld lieber für die Wirtschaft aus, anstatt für die Bevölkerung. (Symbolbild) © 123rf/nikirov

Generell scheint sich in Deutschland fast alles um die Wirtschaft zu drehen: Mehr Fachkräfte wären super, am besten billig. Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt, aber nicht, weil die Arbeitsbedingungen schlichtweg Mist sind, sondern weil heutzutage jeder lieber studieren geht, anstatt sich die Hände schmutzig zu machen.

Ja, die Wirtschaft leidet so sehr, man sollte ihr es auch einfach deutlich schmackhafter machen, ihre Produktion in der Heimat zu lassen und nicht aus Profit-Geilheit in Billiglohnländer zu verlagern.

Wozu die Rahmenbedingungen für Arbeitnehmer verbessern, wenn man die Staatskasse auch in Unternehmenssubventionen pumpen kann, die sich anschließend an der Börse auszahlen?

All das wäre überhaupt kein Problem, wenn von dem erzielten Gewinn ab und an auch mal was in die Taschen der Bürgerinnen und Bürger wandert. Wenn ich am Ende des Monats mein Konto überziehe, springt kein Staat ein, um mich liquide zu halten, aber wehe, eine Bank oder eine ach so essenzielle Firma hat sich mit zwielichtigen Geschäften mal wieder krass verschuldet.