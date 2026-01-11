Unzufriedenheit mit Regierung steigt immer weiter: So viele haben Schwarz-Rot satt

Berlin - Die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung hat einer Umfrage zufolge weiter zugenommen.

Blick in den Plenarsaal des Bundestags. © Kay Nietfeld/dpa

Nur 22 Prozent der Befragten äußerten sich positiv über die Regierung, wie aus dem Sonntagstrend der "Bild am Sonntag" hervorgeht. Demnach stieg der Anteil der Unzufriedenen gegenüber der vorherigen Erhebung im Dezember um zwei Prozentpunkte auf 71 Prozent.

Das war der höchste in der Umfragereihe erfasste Wert seit Amtsantritt der Regierung aus Union und SPD im Mai 2025.

Mit Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) waren demnach 24 Prozent der Befragten zufrieden, 67 Prozent nicht. Gegenüber der Dezemberumfrage legten seine Beliebtheitswerte um zwei Prozentpunkte zu.

Würde zum jetzigen Zeitpunkt der Bundestag gewählt, wäre die AfD mit 26 Prozent stärkste Kraft. Die Union aus CDU und CSU käme auf 24 Prozent, die SPD auf 14 Prozent.

Die Grünen lägen bei zwölf Prozent, die Linke bei elf Prozent. Die FDP mit vier Prozent und das BSW mit drei Prozent würden an der Fünfprozenthürde scheitern und den Bundestagseinzug verpassen.