Alle gegen die AfD! Parteien wollen bei Stichwahlen in Thüringen zusammenhalten

Die Menschen in Thüringen werden am Sonntag erneut an die Wahlurne gebeten. (Symbolfoto) © Jacob Schröter/dpa

"Eine wehrhafte Demokratie ermöglicht es, Verfassungsfeinde gemeinsam parteiübergreifend zurückzuweisen", sagte Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (58, Grüne) den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

"Dort, wo bei der anstehenden Stichwahl in Thüringen ein Demokrat gegen einen Verfassungsfeind antritt, empfehle ich den demokratischen Parteien sich gegenseitig beizustehen", betonte die 58-Jährige

Es bestehe Einigkeit darüber, die Kräfte zu unterstützen, die einen Sieg der AfD am ehesten verhindern könnten, erklärte der Vorsitzende der Linkspartei, Martin Schirdewan (48) den Funke-Zeitungen. "Wir leben in einer Zeit, in der Demokraten gemeinsam alles tun müssen, um zu verhindern, dass Faschisten an die Schalthebel der Macht gelangen, um unsere Demokratie Stück für Stück zu demontieren."

Der Thüringer CDU-Vorsitzende Mario Voigt (47) sprach sich ebenfalls für eine parteiübergreifende Unterstützung gegen die AfD-Kandidaten aus: "Dort wo die CDU nicht in der Stichwahl ist, unterstützt die CDU die Kandidaten von SPD, FDP oder Freien Wählergemeinschaften."