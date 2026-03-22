Nicht nur in München: Bayerns Wahllokale öffnen für Stichwahl

München - Zwei Wochen nach der Hauptwahl der Kommunalwahlen in Bayern finden am Sonntag vielerorts die Stichwahlen statt. Überall dort, wo bei den Landräten, Oberbürgermeistern und Bürgermeistern im ersten Wahlgang am 8. März kein Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen holte.

Münchens amtierender Oberbürgermeister Dieter Reiter (67, SPD) und Herausforderer Dominik Krause (35, Grüne) wollen politischer Boss der Landeshauptstadt werden. © Peter Kneffel/dpa

Konkret gehen deshalb in 29 Landkreisen und mehr als 250 Städten und Gemeinden die Erst- und Zweitplatzierten noch einmal direkt gegeneinander ins Rennen.

Die Stichwahl findet von 8 bis 18 Uhr statt. Dafür sollten die Wähler laut Stadt München ihre weiterhin gültige Wahlbenachrichtigung der Kommunalwahlen und ein Ausweisdokument mitbringen.

Wer die Wahlbenachrichtigung verloren hat, muss sich über seinen Wahlraum informieren und kann auch nur mit einem Ausweisdokument wählen.

Die Stadträte, Gemeinderäte und Kreistage stehen fest – aber vor Ort sind eben auch die (Ober-)Bürgermeister und Landräte ein entscheidender Faktor.

Sie geben oft maßgeblich die Richtung vor in vielen Bereichen, die das Leben der Menschen direkt betreffen, etwa bei Straßen, Schulen, Schwimmbädern oder vielen weiteren kommunalen Themen.