Sachsens Großstädte erwarten echte Wahlkrimis

Leipzig/Dresden - Umfragen für die Bundestagswahl deuten auf einen Wahlsieg der CDU unter Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69) hin. Sachsen bildet eine Ausnahme: Hier gilt die AfD als Favorit für den Spitzenplatz. Verwandelt sich die Wahlkarte des Freistaats am Sonntag also in ein "blaues Meer"?