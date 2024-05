Beeindruckende Zahl! So viele Wahlhelfer braucht es für die Europawahl

Berlin/Wiesbaden - In knapp zwei Wochen ist es so weit! Am 9. Juni sind bis zu 64,9 Millionen Menschen in Deutschland dazu aufgerufen, ihre Abgeordneten für das Europäische Parlament zu wählen. Damit das auch alles reibungslos abläuft, braucht es eine beeindruckende Anzahl von Wahlhelfern.