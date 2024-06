Europawahl 2024: Grüne trotz deutlichen Verlusten stärkste Kraft

Hamburg - Mit nur geringen Abweichungen zum vorläufigen Ergebnis hat Hamburgs Wahlleiter Oliver Rudolf am Freitag das amtliche Endergebnis der Europawahl in der Hansestadt verkündet.

Mit einem Minus von 1,8 Punkten kamen die Linken bei der Wahl am Sonntag vor zwei Wochen auf 5,1 Prozent. Die AfD legte um 1,5 Punkte zu und erhielt 8 Prozent. Um 1,4 Punkte auf 7 Prozent zulegen konnte auch die FDP . Volt kam mit einem deutlichen Plus von 4,7 Punkten auf 5,9 und das Bündnis Sahra Wagenknecht aus dem Stand auf 4,9 Prozent. Auf die Übrigen entfielen 10,6 Prozent.

Demnach mussten die Grünen mit 10 Punkten im Vergleich zu den Wahlen 2019 die größten Verluste einstecken, bleiben aber mit 21,1 Prozent stärkste Kraft. Dahinter die SPD , die sich um einen Punkt auf 18,8 Prozent verschlechterte. Die CDU legte in Hamburg leicht (0,8 Punkte) zu und landete dicht hinter den Sozialdemokraten bei 18,5 Prozent.

38,9 Prozent der Stimmen wurden in Hamburg per Briefwahl abgegeben - ein deutliches Plus von 5,1 Prozentpunkten.