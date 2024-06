Europa- und Bezirkswahlen in Hamburg: So hoch ist die Beteiligung bis jetzt

Auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (58, SPD) gab am Vormittag bereits seine Stimme ab. © Georg Wendt/dpa

Bis 14 Uhr gaben bei der Europawahl 48,8 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab - ein Anstieg um 4,7 Prozentpunkte im Vergleich zu 2019, wie der Landeswahlleiter am Sonntag mitteilte.

Bei den Bezirksversammlungswahlen lag die Beteiligung demnach mit 46,1 Prozent etwas niedriger, aber ebenfalls 5,4 Prozentpunkte höher als zur gleichen Zeit vor fünf Jahren.

In alle Zahlen ist nach Angaben des Landeswahlleiters auch die Briefwahlbeteiligung eingerechnet, die 2019 nicht so hoch war wie dieses Jahr. Daher sei noch nicht abzusehen, ob die Wahlbeteiligung tatsächlich steige oder es nur eine Verlagerung gegeben habe, hieß es.

Bereits am Vormittag gab Bürgermeister Peter Tschentscher (58, SPD) in einem Wahllokal in Barmbek seine Stimme ab. Er appellierte an die Hamburgerinnen und Hamburger, ebenfalls wählen zu gehen. Es sei wichtig, die Demokratie zu stärken und dazu gehöre auch eine möglichst große Wahlbeteiligung.