Europawahl im Südwesten: Beteiligung niedriger als vor fünf Jahren?

Stuttgart - In Baden-Württemberg zeichnet sich bei der Europawahl eine niedrigere Beteiligung ab als vor fünf Jahren.

Grundlage der Zahlen ist eine repräsentative Erhebung in den Wahllokalen. 2019 wurde zum selben Zeitpunkt eine Beteiligung von 29,6 Prozent ermittelt. Die Landeswahlleiterin rief alle Berechtigten dazu auf, ihre Stimmen abzugeben. Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet.

Dabei allerdings nicht berücksichtigt sind die abgegebenen Stimmen der Briefwählerinnen und Briefwähler, wie Landeswahlleiterin Cornelia Nesch am Sonntagnachmittag mitteilte.

Bei der Europawahl dürfen in Baden-Württemberg 7,8 Millionen deutsche Staatsbürger ihre Stimme abgeben. Dem Statistischen Landesamt zufolge leben außerdem rund 830.000 Bürgerinnen und Bürger aus anderen EU-Staaten im Südwesten, die entscheiden können, ob sie in Deutschland oder in ihrem Herkunftsstaat wählen wollen.