Europawahl im Südwesten: Wo gab es die höchste und niedrigste Wahlbeteiligung?

Fellbach - Bei der Europawahl in Baden-Württemberg war die Wahlbeteiligung im Landkreis Tübingen mit 71,8 Prozent am höchsten.

Im Stuttgarter Schwabenzentrum wurden am Sonntag die Briefwahlstimmen für die Europawahl ausgezählt. © Bernd Weißbrod/dpa

In Pforzheim war sie mit 55,3 Prozent am niedrigsten, wie das Statistische Landesamt in Fellbach bei Stuttgart in der Nacht zum Montag mitteilte. Im Südwesten gibt es 44 Stadt- und Landkreise.



Landesweit ist die Wahlbeteiligung in Baden-Württemberg den Angaben zufolge leicht gestiegen: In diesem Jahr gingen 66,4 Prozent der Menschen wählen. Vor fünf Jahren waren es 64,0 Prozent gewesen.

Die CDU hat die Europawahl in Baden-Württemberg klar gewonnen, die Grünen sind deutlich abgestürzt: Die Christdemokraten kamen laut dem vorläufigen Endergebnis auf 32,0 Prozent der Stimmen. Die Grünen erzielten nach Angaben des Statistischen Landesamtes nur noch 13,8 Prozent und rutschten auf Platz drei.