Grüner Oberbürgermeister für München: Dominik Krause gewinnt Stichwahl

München - Bei sonnigem Wetter entschied sich endgültig, wer künftig das Oberbürgermeisteramt in München übernehmen wird: Dominik Krause (35, Grüne ) gewinnt die Stichwahl.

Dominik Krause (35, Grüne) gewinnt die Stichwahl in München und ist neuer Oberbürgermeister. © Peter Kneffel/dpa

Bereits die ersten Auszählungen überraschten: Nach 495 von 926 ausgewerteten Wahlbezirken lag Herausforderer Dominik Krause mit 59,1 Prozent der Stimmen klar vor Amtsinhaber Dieter Reiter (67, SPD), der auf 40,9 Prozent kommt.

Nachdem über 83 Prozent der Stimmen ausgezählt waren, wurde schließlich auch der SPD klar: Dieser Vorsprung kann nicht mehr aufgeholt werden! So habe Dieter Reiter seinem Herausforderer bereits gratuliert.

Der SPDler räumte seine Niederlage ein und entschuldigte sich bei seinen Wählern: "Ich habe es verbockt, es war meine Schuld", sagte Reiter. So sei es der letzte Tag seiner politischen Karriere.

Lange galt Amtsinhaber Reiter als klarer Favorit. Doch als bekannt wurde, dass er jahrelang Geld vom FC Bayern München für einen Verwaltungsrats-Posten erhielt, ohne dies vom Stadtrat genehmigen zu lassen, geriet er stark in die Kritik. Unter öffentlichem Druck räumte er Fehler ein und trat sowohl aus dem Verwaltungsbeirat als auch aus dem gerade übernommenen Aufsichtsrat zurück.

Der Sieg der Grünen in der Stichwahl stellt für die Sozialdemokraten eine empfindliche Niederlage dar, die seit 42 Jahren das Bürgermeisteramt in München innehatten.