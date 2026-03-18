Rathaus-Boss Reiter vor Stichwahl: "War das die Watsch’n, die's gebraucht hat? Ja, definitiv."

München - "Fast nicht ganz bei Sinnen", "völlig schiefgewickelt": Kurz vor der Stichwahl um das Amt des Münchner Oberbürgermeisters befasst sich Amtsinhaber Dieter Reiter (67, SPD ) noch einmal mit seinen Fehlern aus der jüngsten Vergangenheit. Dabei findet er deutliche Worte.

Kollegen und Kontrahenten: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (67, r.) sitzt in einer Kutsche bei der Parade zum St. Patrick's Day während der 2. Bürgermeister Dominik Krause (35, Grüne) danebensteht – wenige Tage vor ihrer Stichwahl. © Felix Hörhager/dpa

Demzufolge kann er nach eigenen Angaben selbst nicht nachvollziehen, wie er sich in der Affäre um seine Ämter beim FC Bayern verhalten hat.

"Ich war da tatsächlich fast nicht ganz bei Sinnen", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit". "Ich war da völlig schiefgewickelt."

Dabei bezog er sich auf eine Sitzung des Münchner Stadtrats, in der seine Berufung in den Aufsichtsrat des Vereines für Diskussionen gesorgt hatte.

"Da hätte ich Tabula rasa machen müssen, spätestens da", sagte Reiter.

"Ich hätte ans Rednerpult gehen müssen und sagen, was Sache ist. Das ist mir beileibe nicht gelungen."

Reiter war wegen seiner Tätigkeit für den FC Bayern und seinem Umgang damit kurz vor der Kommunalwahl massiv in die Kritik geraten, weil er sich diese nicht vom Stadtrat hatte genehmigen lassen.