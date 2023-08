Kickt er Markus Söder vom Bayern-Thron? SPD-Spitzenkandiat von Brunn im Interview

München - Wenn Bayern am 8. Oktober seinen neuen Landtag wählt, startet SPD-Spitzenkandidat Florian von Brunn (54) in eine nahezu aussichtslose Mission. Letztmals regierte mit Wilhelm Hoegner 1957 ein Sozialdemokrat im Freistaat. Aktuelle Umfragen lassen nicht darauf schließen, dass sich das so schnell ändern wird. Wir wollten wissen, was den gebürtigen Bayern dennoch antreibt.