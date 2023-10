09.10.2023 15:49 Chaos bei Landtagswahl: Aggressiver Senior pöbelt in Wahllokal und flutet Toilette

Am Sonntag wurde in ganz Hessen ein neuer Landtag gewählt. In Frankfurt-Rödelheim wollte ein 65-Jähriger den reibungslosen Ablauf scheinbar mutwillig stören.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Was war da denn los? Am Tag der hessischen Landtagswahl hatte es sich ein Mann im Frankfurter Stadtteil Rödelheim scheinbar zur Aufgabe gemacht, den reibungslosen Ablauf mächtig durcheinander zu wirbeln. In einem Wahllokal in Frankfurt-Rödelheim ging es am gestrigen Sonntag zeitweise drunter und drüber. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa Davon berichtete das Frankfurter Polizeipräsidium erst am heutigen Montag. So hatte der 65 Jahre alte Mann gegen 11.45 Uhr das Wahllokal in der Michael-Ende-Schule betreten. Dort wirkte er vom ersten Moment an äußerst aggressiv, was sich zunächst darin äußerte, dass er einen Wahlvorsteher anpöbelte und bedrohte. Nach einem kurzen Gang auf die Toilette, stürmte der Wüterich dann auf den Pausenhof, wo ein zweites Wahllokal eingerichtet worden war. Hier legte er sich ohne ersichtlichen Grund mit einer Wählerin an und beschimpfte auch diese aufs Übelste. Darüber hinaus zweifelte er immer wieder lautstark die Rechtmäßigkeit der hessischen Landtagswahl an. Landtagswahlen Hessen 2023 Üble Klatsche für Innenministerin Nancy Faeser bei Landtagswahl in Hessen Eine zwischenzeitlich alarmierte Polizeistreife konnte den 65-Jährigen schließlich außerhalb des Schulgeländes aufgreifen. Während seine Personalien aufgenommen wurden, stellte sich zudem heraus, dass er bei seinem Toilettengang eines der Klos verstopft hatte. Senior stört Wahlablauf in Frankfurt-Rödelheim: Wüste Beschimpfungen und Verschwörungstheorien Geschafft hatte er das, indem er sein Handy in jede Menge Toilettenpapier einwickelte und das ungewöhnliche Päckchen schließlich im Siphon ablegte. Wie hoch der dadurch entstandene Schaden war, wurde nicht bekannt. Nachdem die Ermittler das Maßnahmen-Prozedere abgespult hatten, erteilte man dem Senior einen Platzverweis und entließ ihn.

Titelfoto: Andreas Arnold/dpa