Mutmacher-Parteitag vor den Wahlen: So wollen sich die Linken behaupten

Dresden - Kein Verzagen: Inhalte sollen tragen. Die Linke in Sachsen präsentiert sich vor ihrem Landesparteitag am Wochenende in Bautzen selbstbewusst, kampfeslustig und demütig. Die Partei hat die Landtagswahl im Fokus und die CDU auf dem Kieker als ihren "Hauptgegner".