Politikprofessor zur Sachsen-Wahl: "Bürger erwarten in Krisenzeiten Antworten"

Vorländer: Das Wählerpotenzial der AfD ist ziemlich stabil. Deshalb wird die Partei bei der Landtagswahl in einem Rahmen abschneiden, wie ihn diverse Stimmungsbarometer bereits gezogen haben. Also 30 Prozent plus/minus X.

TAG24: . .. wie die rechtspopulistische PVV von Geert Wilders in den Niederlanden. Ich frage anders: Wird der Höhenflug der AfD in Sachsen bis zur Wahl halten?

In Krisenzeiten erwarten die Bürger Lösungen, sagt Hans Vorländer. © Thomas Türpe

TAG24: Wie erklären Sie die vielen Parteineugründungen?

Vorländer: Die Bürger erwarten in Krisenzeiten Antworten. Wenn die demokratischen Parteien der Mitte in der Wahrnehmung der Wähler keine geben, entsteht ein Vertrauensverlust und Unzufriedenheit. Das ist der Resonanzboden, auf dem kleine Parteien versuchen, den Protest aufzusaugen und in Stimmen umzusetzen.

Die Folge ist ein fragmentiertes Parteiensystem, das die Regierungsbildung erschweren wird.

TAG24: Stellen Sie sich vor, Sie wären der Wahlkampfmanager von Michael Kretschmer, was würden Sie ihm raten?

Vorländer: Ich würde ihm sagen, dass die Abgrenzung gegen die Ampel nur bedingt trägt. Dass es nicht alleine reicht, die Probleme den anderen in die Schuhe zu schieben, sondern dass er Antworten geben muss, was er für Sachsen tun will. Und Zuversicht würde nicht schaden. Die letztlich entscheidende Frage wird sein, ob er einen Amtsbonus entwickeln kann. In Sachsen-Anhalt hat es Haseloff beispielsweise geschafft, die CDU auf der Zielgeraden nach oben zu ziehen, weil er ein hohes Ansehen und weil er eine Rolle als Landesvater gespielt hat.