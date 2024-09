Landtagswahl Thüringen: Bisher höhere Wahlbeteiligung als 2019

Fortsetzung des Artikels laden

30. August, 15.54 Uhr: BSW wollte Bodo Ramelow abwerben

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat in seiner Gründungsphase auch Kontakt zu Bodo Ramelow (68, Linke) aufgenommen. Thüringens Ministerpräsident bestätigte einen entsprechenden Bericht der Zeitungen von Funke Medien in Thüringen. Nach dem Bericht gab es im Januar einen ernsthaften Versuch, Ramelow vor der Landtagswahl in Thüringen zur Wagenknecht-Partei abzuwerben.

Ex-Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht (54) wollte ihren ehemaligen Parteikollegen Bodo Ramelow in ihre neugegründete Partei holen. © Britta Pedersen/dpa

30. August, 15.07 Uhr: Umfragewerte in Thüringen weiter stabil

Zwei Tage vor der Landtagswahl in Thüringen gibt es bei den Umfragewerten keine großen Veränderungen. Auf Platz eins bleibt die AfD mit 30 Prozent. Damit hat sich der Wert im Vergleich zu Forsa-Umfragen von Anfang August nicht verändert. Die Zustimmungswerte der anderen Parteien bleibt ebenfalls weitgehend unverändert. Während die CDU bei 22 Prozent steht, büßte das BSW einen Prozentpunkt ein und kommt auf 17 Prozent. Die Linkspartei verbesserte sich leicht von 13 auf 14 Prozent. Unverändert blieben die Werte der SPD und Grünen mit sieben bzw. vier Prozent.

30. August, 13.25 Uhr: Thüringens Innenminister möchte mehr abschieben

SPD-Spitzenkandidat Georg Maier (57) möchte die Zahl der Abschiebungen deutlich erhöhen. "Das ist Ausdruck eines handlungsfähigen Rechtsstaates", sagte der 57-Jährige zwei Tage vor der Landtagswahl in einer Mitteilung. Am Freitagmorgen war vom Flughafen Leipzig/Halle ein Abschiebeflug nach Afghanistan gestartet. In der Maschine saß auch ein 25-jähriger Flüchtling, der in Thüringen untergebracht war. Der Mann war laut Innenministerium unter anderem 2021 wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahl mit Waffen und wegen eines Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verurteilt worden.

30. August, 12.12 Uhr: SPD-Politiker wehrt sich gegen Sterbegerüchte

Der an Krebs erkrankte SPD-Fraktionschef und Direktkandidat Matthias Hey (54) hat Gerüchte über seinen Gesundheitszustand in sozialen Netzwerken beklagt. Hey sagte dem "Spiegel", es werde behauptet, er liege im Sterben und sei deswegen in einem Hospiz. Ein Verursacher für solche Beiträge sei nicht auszumachen, es werde aber "sehr bewusst und gezielt gestreut". Der gebürtige Erfurter sprach von einer "neuen Qualität der Diffamierung".

Im Wahlkreis Gotha II will der 54-Jährige sein Direktmandat am kommenden Sonntag bei der Landtagswahl in Thüringen verteidigen.

Trotz Erkrankung will Matthias Hey (54) erneut für die SPD in den Thüringer Landtag einziehen. © Martin Schutt/dpa

30. August, 11.02 Uhr: AfD weiterhin an der Spitze

Übermorgen wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt! Die Umfragewerte verheißen weiterhin einen Erfolg der AfD (29 Prozent). Dahinter folgen CDU (23 Prozent) und BSW (18 Prozent). Um die Regierungskoalition ist es nicht gut bestellt. Die Grünen (vier Prozent) würden demnach sogar aus dem Landtag fliegen. Die SPD schafft es mit sechs Prozent noch ins Parlament. Auf 13 Prozent kommt die Linke.

30. August, 7 Uhr: Ramelow-Rückzug ins Private?

Bodo Ramelow (68) ist der erste Linke-Politiker, der an der Spitze einer Landesregierung steht. Doch was ist, wenn das nach der Landtagswahl kein drittes Mal klappt? Rückzug ins Private? Ramelow hat sich dazu klar geäußert. Mehr dazu im TAG24-Artikel "Ramelow-Rückzug ins Private, wenn Landtagswahl für ihn schiefgeht? So denkt Thüringens MP!"

29. August, 18.36 Uhr: Höcke: "Freunde, ich bin quicklebendig"

Nachdem Thüringens AfD-Chef Björn Höcke (52) am Mittwoch seine Teilnahme an einer TV-Runde abgesagt hatte, stand er am Donnerstag wieder auf der Bühne. "Freunde, ich bin quicklebendig", sagte er vor mehreren Hundert Zuschauern in Nordhausen. Zudem erklärte seinen Ausfall. Mehr dazu im TAG24-Artikel: "Gesundheitsprobleme: Björn Höcke gibt Erklärung ab!"

29. August, 17.07 Uhr: Fünf-Prozent-Sperrklausel bleibt!

Der Thüringer Verfassungsgerichtshof hat am Donnerstag über den Antrag der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) zur vorläufigen Außerkraftsetzung der Fünf-Prozent-Sperrklausel bei der bevorstehenden Landtagswahl entschieden und diesen abgelehnt. Der Antrag sei bereits unzulässig, hieß es. Mehr dazu im TAG24-Artikel: "Fünf-Prozent-Sperrklausel bleibt: Thüringens Verfassungsrichter lehnen Antrag ab!"

29. August, 13.15 Uhr: Hunderte Journalisten am Wahltag im Thüringer Landtag erwartet

An die 650 Journalisten werden zur Wahl am 1. September im Thüringer Landtag erwartet. Wie eine Sprecherin erklärte, werden Medienvertreter unter anderem aus Japan, Dänemark, Österreich, der Schweiz, Spanien und der Türkei in den Freistaat reisen. Den Angaben nach sind zwölf TV-Sender, sieben Radiosender, 20 Zeitungs- und Onlineredaktionen sowie 16 Presseagenturen vor Ort. Wegen des hohen medialen Interesses werden zahlreiche Räume im Landtag als Redaktionen und Fernsehstudios hergerichtet.

29. August, 12.05 Uhr: Edeka mischt sich in den Wahlkampf in Thüringen ein

Die Supermarktkette Edeka bezieht kurz vor der Landtagswahl in Thüringen Stellung. In der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", in "Die Zeit" sowie in den sozialen Netzwerken äußerte sich Edeka zu den Landtagswahlen im Osten. Hierbei veröffentlichte die Supermarktkette einen ganzseitigen Aufruf, in dem es unter anderem heißt "Warum bei Edeka Blau nicht zur Wahl steht" und spielt damit auf die Parteifarbe der AfD an. "Die Evolution hat uns gelehrt: Blau ist keine gute Wahl", liest man weiter. "In Deutschland sind die Blauen schon heute die größte Bedrohung einer vielfältigen Gesellschaft." Edeka bildet mit Gurken, Brokkoli, Bananen und Kirschen die Vielfalt ab.

29. August, 11.58 Uhr: Weiträumige Absperrmaßnahmen rund um den Landtag

"Derzeit liegen der Polizei keine Erkenntnisse für eine konkrete Gefährdung im Zusammenhang mit der Thüringer Landtagswahl vor", hieß es am Donnerstagvormittag vonseiten der Polizei. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock Die Thüringer Polizei bereitet sich auf ein einsatzreiches Wochenende vor. Am Samstag und Sonntag werde es thüringenweit nicht nur Wahlpartys der einzelnen Parteien, sondern auch mehrere angemeldete Versammlungen geben, teilte die Landespolizeidirektion Thüringen am Donnerstag mit. Für den Wahltag bereitet sich die Thüringer Polizei den Angaben nach vor allem auf Versammlungslagen in Weimar, Jena und Erfurt vor. Besonders im Bereich des Thüringer Landtages werden laut Polizei mehrere Demonstrationen ab voraussichtlich 15 Uhr bis in den späten Abend erwartet. "In diesem Zusammenhang wird es rund um den Landtag zu weiträumigen Absperrmaßnahmen kommen", so die Uniformierten. Anwohner und Anlieger müssen hier mit Einschränkungen rechnen. Am Samstag ist mit Absperrungen sowie Einschränkungen im öffentlichen Personen- und Nahverkehr zu rechnen, wie aus den Angaben der Landespolizeidirektion Thüringen hervorging. Mehrere Demonstrationen in der Erfurter Innenstadt seien angemeldet worden. Die Verantwortlichen rechnen hier den Angaben nach zum Teil mit mehreren Tausend Teilnehmern.

"Störungen, welche den friedlichen Verlauf der Wahl, der angemeldeten Versammlungen sowie Wahlveranstaltungen beeinträchtigen können, werden konsequent unterbunden", hieß es. Hierzu werden laut Polizei an beiden Tagen mehrere hundert Polizisten im Einsatz sein.