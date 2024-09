Nach Wahlerfolgen in Thüringen und Sachsen: Heftiger AfD-Protest in Frankfurt

Frankfurt am Main - Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen sind in Frankfurt Hunderte Menschen gegen die Politik der AfD auf die Straße gegangen.

Zum Landesparteitag der AfD am Wochenende in Hofheim (Main-Taunus-Kreis) wurden weitere Proteste angekündigt. Die AfD war bei der Landtagswahl in Thüringen mit 32,8 Prozent der Stimmen mit Abstand stärkste Partei geworden. In Sachsen belegte sie direkt hinter der CDU den zweiten Platz.

In beiden Ländern wird die Partei vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.