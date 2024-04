TV-Duell Höcke (AfD) gegen Voigt (CDU): Eskalation wegen Mettbrötchen!

Erfurt - Das TV-Duell war politisch aufgeladen und eine Premiere: Knapp fünf Monate vor der Landtagswahl in Thüringen traten CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt (47) und AfD-Rechtsaußen Björn Höcke (52) am gestrigen Donnerstagabend zum Fernsehduell an. Im Studio des TV-Senders WELT lieferten sich beide einen heftigen Schlagabtausch.