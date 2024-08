Landtagswahlen: AfD könnte in Sachsen und Thüringen stärkste Kraft werden

Dresden/Erfurt - Einer neuen Umfrage zufolge hat die AfD bei den Landtagswahlen in Thüringen und in Sachsen Chancen, stärkste Kraft zu werden.

Im Vergleich zu einer am 9. August veröffentlichten Erhebung des gleichen Instituts würde die CDU nun einen Prozentpunkt schwächer abschneiden. Infratest-dimap hingegen sieht die CDU in einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage bei 31 Prozent.

Die SPD liegt in der Umfrage in Thüringen mit sechs Prozent gefährlich nah an der Fünf-Prozent-Hürde. Die Grünen würden mit vier Prozent den Einzug in den Landtag nicht mehr schaffen.

Auch die FDP mit ihrem Spitzenkandidaten und Ex-Kurzzeitministerpräsidenten Thomas Kemmerich (59) wäre nicht im neuen Parlament - und wird in der Umfrage unter Sonstige einsortiert.



Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet.

Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang.