SPD-Kandidat siegt in Stichwahl klar und deutlich gegen AfD-Kontrahent

Saalfeld - Der bisherige Landrat Marko Wolfram (52, SPD) hat die Stichwahl im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gewonnen.

Marko Wolfram (52, SPD) bleibt Landrat im Kreis Saalfeld-Rudolstadt. © Jacob Schröter/dpa

Der SPD-Politiker setzte sich deutlich gegen den AfD-Konkurrenten Thomas Benninghaus (53) durch.

Nach den am Abend veröffentlichten Daten des Kreiswahlleiters nach Auszählung aller Stimmbezirke erhielt Wolfram 56,5 Prozent der Stimmen. Der AfD-Landtagsabgeordnete Benninghaus kam auf 43,5 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag an diesem heißen und gewittrigen Wahltag bei 52,9 Prozent und damit niedriger als beim ersten Urnengang vor zwei Wochen (56,0 Prozent).

Wolfram geht nach der Stichwahl damit in seine dritte Amtszeit. Der 52-Jährige führt bereits seit zwölf Jahren das Landratsamt. Der Kreis im Südosten Thüringens bleibt damit weiter eine Hochburg der SPD.

Wolfram hatte auch schon im ersten Wahlgang mit 47,1 Prozent die Nase vorn, jedoch bei drei Bewerbern nicht die erforderliche absolute Mehrheit erreicht. Für Benninghaus hatten im ersten Wahlgang 40,2 Prozent gestimmt.