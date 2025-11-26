Zoff ums Böllern: Linke stellt Antrag im Bundestag

Berlin - Wenige Wochen vor dem Jahreswechsel nimmt die Diskussion um privates Feuerwerk erneut an Fahrt auf.

Typisches Bild am Morgen nach Silvester: Müll und aufgeweichte Feuerwerksreste. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Die Linke fordert im Bundestag strengere Auflagen – und langfristig ein bundesweites Böllerverbot.

In einem Antrag, verweist die Fraktion auf Verletzte, dichten Qualm, Lärm und Stress am Jahreswechsel. Kommunen sollen deshalb zum Jahreswechsel 2026/27 mehr Spielraum für lokale Verbote erhalten.

Reichen diese Maßnahmen nicht aus, soll 2027/28 ein bundesweites Verbot für privates Böllern folgen. Professionelle Feuerwerke wären weiterhin erlaubt.

In einer Infratest-Umfrage für den rbb sprachen sich 75 Prozent der Berlinerinnen und Berliner für ein Verbot aus. 21 Prozent sind dagegen.

Voraussetzung für eine kommunale Regelung wäre jedoch ein Beschluss des Bundes.