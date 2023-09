Kaum Schule, schon Protest: Fridays for Future melden sich in Bayern zurück

München - Die Klimaschutzbewegung " Fridays for Future " ruft im Rahmen eines internationalen Protesttages auch in zahlreichen Städten und Gemeinden Bayerns für diesen Freitag zu Demonstrationen auf.

Fridays for Future

In der Landeshauptstadt werden die oft noch jungen Aktivisten von den Sportfreunden Stiller unterstützt.

"Wir befinden uns mitten in der Klimakrise. Deswegen müssen wir jetzt raus aus Kohle, Öl und Gas, brauchen eine echte Verkehrswende und einen Aufbruch auf allen Ebenen", heißt es zur Begründung des "globalen Klimastreiks".

In München beginnt die Demonstration um 12 Uhr am Siegestor. Aber auch in Nürnberg, Würzburg, Ingolstadt, Augsburg und zahlreichen auch kleineren Gemeinden von Traunstein über Sonthofen bis Mellrichstadt oder Selb sind Aktionen geplant.