Tausende demonstrieren bei Fridays for Future in Berlin

Viele tausend Menschen haben in Berlin an einer Demonstration der Klimaschutzbewegung Fridays for Future teilgenommen.

Berlin - Viele tausend Menschen haben in Berlin an einer Demonstration der Klimaschutzbewegung Fridays for Future teilgenommen. Die Demonstranten versammelten sich am Freitagmittag am Brandenburger Tor und liefen nach einer Auftaktkundgebung in einem kilometerlangen Zug durch das Regierungsviertel.

In Berlin demonstrierten Tausende Menschen für einen schnelleren Ausstieg aus Kohle und Gas. © Annette Riedl/dpa Die Polizei sprach am Nachmittag von 12.500 Teilnehmern. Fridays for Future nannte 24.000 Demonstranten. Angemeldet waren bei der Polizei 10.000 Teilnehmer. Fridays for Future hatte für Freitag zu einem weltweiten sogenannten Klimastreiktag aufgerufen. In Deutschland waren in mehr als 245 Orten Demonstrationen für mehr Maßnahmen für den Klimaschutz geplant. Die Aktivisten fordern von der Bundesregierung die Einführung eines Klimagelds und die Verschärfung des Klimaschutzgesetzes. Das geltende Klimaschutzgesetz sieht vor, den klimaschädlichen Ausstoß von Kohlendioxid bis 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. Fridays for Future Kaum Schule, schon Protest: Fridays for Future melden sich in Bayern zurück Unter den Demonstranten in Berlin waren auch viele jüngere Menschen, dem Augenschein nach viele im Alter von Schülern. Sie riefen immer wieder in Sprechchören: "Wir sind laut, wir sind viele, haltet euch an Klimaziele" und forderten "Klimagerechtigkeit". Auf Transparenten stand "Klimaschutz ist Grundrecht" und "Profit heute, tote Welt morgen". Zu sehen waren auch Fahnen der Umweltschutzinitiativen BUND und Greenpeace, der Menschenrechtsorganisation Amnesty International, von Gewerkschaften, Tierschutzinitiativen, linken Gruppierungen wie der Antifa und kleineren kommunistischen Organisationen.

Fridays for Future übt Kritik an Protestform der Letzten Generation