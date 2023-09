Weltweiter Streik! Klimaschützer wollen Dresdner auf die Straßen holen

Dresden - Dürren, Überschwemmungen und Waldbrände: Angesichts der fatalen Folgen der Erderwärmung rüstet sich die Klimaschutzbewegung Fridays for Future (FFF) auch in Dresden für den nächsten globalen Klimastreik .

Am Wochenende hatte FFF Dresden bei zwei Großkonzerten in der sächsischen Landeshauptstadt für eine Teilnahme am Globalen Klimastreik geworben. Zu den Konzerten der Bands AnnenMayKantereit und Kraftklub mit jeweils mehreren Zehntausend Fans war die Umweltbewegung mit Flyern und Bannern präsent. AnnenMayKantereit habe selbst zur Demonstration aufgerufen, hieß es.

Zentrale Forderung von Fridays for Future Dresden soll auch am 15. September der rasche Ausstieg aus der Braunkohle sein. "Die Hauptverursacher der Klimakrise, die mittlerweile selbst bei uns in Europa so eindeutig spürbar ist, sind fossile Energien", erklärte Mitorganisator Florian Keller.

Dennoch halte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) weiter daran fest, dass hier noch bis 2038 klimaschädliche Braunkohle verfeuert werden soll.