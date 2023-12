Gefahr der künstlichen Intelligenz: Das sind die weltweit ersten KI-Regeln der EU

Künstliche Intelligenz (KI) gilt laut Experten als Technologie der Zukunft. (Symbolbild) © Peter Steffen/dpa

Es seien weltweit die ersten Regeln für KI, teilten Europaparlament und die EU-Staaten am gestrigen Freitagabend in Brüssel mit.

Unter künstlicher Intelligenz versteht man den Versuch, menschliches Lernen und Denken auf den Computer zu übertragen. Ziel ist es, komplexe Aufgaben erledigen zu lassen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern.

Generelle Problemlösungsmaschinen (Artificial General Intelligence) sind trotz aller Fortschritte noch nicht in Sicht. Allerdings finden enger definierte KI-Anwendungen in unserer heutigen Welt bereits breite Verwendung: Dazu zählen etwa automatische Übersetzungen, personalisierte Empfehlungen beim Online-Shopping, Gesichtserkennung am Handy, aber auch intelligente Thermostate oder Navis.

Auch die Anwendungen der generativen KI wie der Text-Roboter ChatGPT gehören zu den enger definierten KI-Anwendungen.