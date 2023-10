China äußert sich überraschend zu Nahost-Konflikt: Warnung an Israel

"Der Schutz der Grundbedürfnisse der Menschen in Gaza hat Priorität. China lehnt alle Handlungen ab, die Zivilisten schaden und internationales Recht verletzen", so Wang Yi.

Die israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen hätten den "Rahmen der Selbstverteidigung gesprengt", teilte der Außenminister in einem Telefonat mit dem saudi-arabischen Außenminister Faisal bin Farhan Al Saud mit.

Im dicht besiedelten Gazastreifen leben schätzungsweise 2,3 Millionen Menschen - darunter viele Zivilisten, die bereits seit Tagen unter der israelischen Blockade wichtiger Versorgungsgüter wie Lebensmittel, Wasser und Medikamente leiden. Auch die Krankenhäuser im Gazastreifen sind überlastet.

Nach Angaben der US-Denkfabrik Institute for the Study of War verfügt die Hamas über insgesamt 480 Kilometer lange Tunnel unter dem Gazastreifen. Die geplante Offensive Israels dürfte daher eine taktische Herausforderung darstellen.