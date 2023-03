Kurz und knapp: Ist das Rätsel um die Nord-Stream-Sprengung gelöst?

Ostsee - Ist das Rätsel um die gesprengten Nord-Stream-Röhren gelöst? Unter Berufung auf geheimdienstliche Ermittlungen berichteten Medien am Dienstag, dass die Spur zu einer pro-ukrainischen Gruppe führen könnte. Während Kiew eine Beteiligung abstreitet, Moskau sich bestätigt fühlt und führende deutsche Politiker abwiegelten, rückt ein verdächtiges Schiff in den Fokus der Berichterstattung.

Aber der Reihe nach: Laut "ARD", "SWR", "Zeit" und "New York Times" haben die Ermittler nach wie vor keine Beweise dafür, wer die Zerstörung der Ostsee-Pipelines in Auftrag gab.

Einst kam das russische Gas im mecklenburg-vorpommerschen Lubmin an. © dpa/Stefan Sauer

Verständlich, dass Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (62, SPD) erst einmal auf die Bremse tritt. Es könne sich Experten zufolge auch um eine sogenannte "False-Flag-Operation" gehandelt haben, betonte er unter anderem im "Deutschlandfunk".

In diesem Falle hätten Täter also bewusst falsche Spuren gelegt. "Wir müssen jetzt mal abwarten, was sich davon wirklich bestätigt. Jetzt hypothetisch zu kommentieren, was wäre wenn, halte ich jetzt für nicht zielführend. Das muss geklärt werden."

Ähnlich äußerte sich Außenministerin Annalena Baerbock (42, Grüne). "Natürlich verfolgen wir alle Berichte und auch alle Erkenntnisse, die es von unterschiedlichen Akteuren gibt, ganz, ganz intensiv."

Nun müsse man die entsprechenden Behörden ihre Ermittlungen zu Ende führen lassen. Das sei nötig, damit "wir dann von Seite der Regierung aufgrund dieser Erkenntnisse dann auch Beurteilungen treffen können und nicht voreilig aus Berichten heraus Schlüsse für uns ziehen".