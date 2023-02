U-Boot, Eurofighter, Spezialkräfte: So krass war der Pistorius-Einstand bei der Marine

Gabrys, der den gesamten Tag ein verlässlicher Ansprechpartner für alle Belange an Bord und um das Schiff herum war, ist übrigens seit 1984 bei der Marine. Die Deutsche Wiedervereinigung erlebte er in Göteburg, wenig später lief sein Schiff den Rostocker Hafen an. Unvergesslich, wie er meint.

Mitglieder des Kommando Spezialkräfte der Marine (KSM) seilten sich vom Hubschrauber aus ab. © Oliver Wunder/TAG24

Doch zurück zur Urlaubsstimmung an Bord der "Hessen". Die wich schlagartig, als Boris Pistorius kurz nach 13 Uhr von der "Bad Bevensen", einem Mienenjagdboot, auf die "Hessen" gebracht wurde.

Der Grund: Die Marine hatte sich vorgenommen, in einem pickepackevollen Showprogramm zu zeigen, was sie darauf hat. Und so seilten sich wenig später Soldaten von Hubschraubern ab, eine Maschine der US-Navy flog am Schiff vorbei und ein weiterer Heli übte samt U-Boot Krieg. Beendet wurde das Spektakel mit einem simulierten Angriff von vier Eurofightern. Laut, aber beeindruckend!

Das sah auch Pistorius so, als er sich um mittlerweile 16.15 Uhr per Bordlautsprecher direkt an die Besatzung des Schiffes wandte.

Das Sondervermögen sei noch nicht in Stein gemeißelt, versprach er die Probleme der Marine anzugehen. Das kam an bei der Truppe. Die Ausrufe "Er ist einer von uns!" hatte man da genauso wie anerkennende Worte darüber, dass unter ihm statt Stöckelschuhe und Kostüm wieder Schnürstiefel und Militärjacke angesagt sind, öfter gehört...

"Kotzen" musste an diesem Tag übrigens niemand - die See war spiegelglatt.