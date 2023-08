Franzosen im Sommerurlaub: Mehr als 60.000 Haustiere ausgesetzt!

Frankreich - Schon in Deutschland kommen Tierheime und Tierschützer während der Urlaubszeit an ihre Grenzen. Vor allem Hundebesitzern ist die Reise viel zu oft wichtiger, als die Verantwortung gegenüber ihren Haustieren zu übernehmen. Im Nachbarland Frankreich ist die Lage noch dramatischer.

Angeleint an Autobahnraststätten, im Karton am Straßenrand oder schlichtweg an einem verlassenen Feldweg aus dem Auto gelassen: Menschen in Frankreich finden viele Wege, um ihre Haustiere für den Sommerurlaub loszuwerden. © 123RF/daviles

In Deutschland werden laut PETA jährlich rund 50.000 bis 80.000 Hunde, Katzen, Nager und Exoten ausgesetzt.

Wie das Nachrichtenportal Insider berichtete, sind es in Frankreich jedes Jahr zwischen 100.000 und 200.000 Tiere, davon mehr als 60.000 in diesem Sommer, so der französische Verkehrsminister Clément Beaune (42) am 7. August während eines Besuchs in einem Tier-Refugium.

"Das deutet darauf hin, dass es immer noch viele Menschen gibt, die in den Urlaub fahren und ein Tier am Straßenrand oder auf einer Autobahnraststätte zurücklassen", sagte Beaune.

Viele der Haustierbesitzer scheinen deshalb nicht einmal ein schlechtes Gewissen zu haben. Sie geben ihre Tiere in Kisten bei Tierheimen ab oder rufen einfach an, um den Tierschützern zu sagen, wo sie das ausgesetzte Tier finden können.