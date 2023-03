Vor allem die Reichen sind für die Klimakrise verantwortlich

Berlin - Die Entwicklungsorganisation Oxfam prangert die Reichen und Superreichen rund um den Globus als Klima -Schädiger an.

Oxfam warnt seit Jahren mit Nachdruck vor steigender Ungleichheit in der Welt, aber auch in Deutschland. © Sven Hoppe/dpa

Aus einer Studie der Organisation geht hervor, dass "125 Milliardär*innen im Durchschnitt wegen ihrer Investitionen für so viele Emissionen verantwortlich sind wie eine Million Menschen aus den ärmeren 90 Prozent der Weltbevölkerung. Nachzulesen ist das im neuen Oxfam-Bericht Carbon Billionaires: The investment emissions of World’s richest people.



"Schon die Emissionen, die Milliardär*innen durch eigenen Konsum mit Privatjets, Superjachten und Luxusvillen verursachen, betragen das Tausendfache der weltweiten Pro-Kopf-Emissionen", sagte Manuel Schmitt, Referent für Soziale Ungleichheit bei Oxfam Deutschland.

"Wenn man sich zudem die Emissionen ansieht, die durch ihre Investitionen mitverursacht werden, sind ihre Treibhausgasemissionen um ein Vielfaches höher. Die 125 untersuchten Milliardär*innen haben zusammen 'Investitions-Emissionen', die dem Treibhausgas-Fußabdruck ganzer Länder entsprechen", erklärte Schmitt und regte an: "Die Investitionen der Superreichen müssen besteuert und Investitionen so reguliert werden, dass sich Geldanlagen, die den Planeten zerstören, nicht mehr lohnen."

Diesbezüglich müssten sich auch die Regierungen mehr bewegen und Unternehmen öfter zu Rechenschaftspflicht, Transparenz sowie radikaler Reduzierung ihrer Emissionen verpflichten. Zudem sollten Konzerne und deren Eigentümer zur Kasse gebeten werden, wenn sie "unverhältnismäßig stark für die Klimakrise verantwortlich" sind. Denn dann sei es auch ihre Pflicht, die Bewältigung der Folgeschäden zu finanzieren.

Das Problem dabei: Die Verantwortung der Superreichen für die Klimakrise werde in der Politik kaum berücksichtigt.